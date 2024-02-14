Advertisement

عربي-دولي

مسؤول عسكري إيراني يفجر مفاجأة جديدة.. ما هي؟

Lebanon 24
14-02-2024 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1164221-638435134717419825.jpg
Doc-P-1164221-638435134717419825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الأربعاء، إن إيران اكتسبت القدرة على القتال في الحروب عن بعد.

ونقلت وكالة "إرنا" عن سلامي قوله: "الحرب من مسافة بعيدة هي حرب المعدات والتقنيات، وقد نجحت الجمهورية الإيرانية في الحصول على هذه القدرات".
Advertisement

ولفت إلى أنّ "الصواريخ والسفن الإيرانية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الدقة"، وتابع: "اليوم، يمكننا الانتقال من بوشهر إلى السواحل الأميركية وهذا دليل على قوة الجمهورية الإيرانية".

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من قيام البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للمرة الأولى باختبار إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى من سفينة حربية.

ونجح الصاروخ، الذي يبلغ مداه 750 كيلومترا، في إصابة هدفه المحدد في وسط إيران، وفق "إرنا".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:01 | 2024-02-14
08:00 | 2024-02-14
07:58 | 2024-02-14
07:51 | 2024-02-14
07:43 | 2024-02-14
07:28 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24