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ناقوس الخطر يدق في السودان.. المجاعة تقترب!

Lebanon 24
14-02-2024 | 06:37
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حذّرت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء من أن مناطق نزاع في السودان معرضة لخطر مجاعة "كارثية" بين نيسان وتموز، وهي "فترة عجاف" بين موسمَي الحصاد، في وقت يكافح الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم.

وحذّر بيتر غراف ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان من أن "عاصفة حقيقية" تتشكل مع وقوع أشخاص أضعفهم الجوع ضحية أمراض معدية، بينما انهار النظام الصحي على وقع القتال المتواصل في البلاد.
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وقال عبر رابط فيديو من القاهرة "هناك خشية من أن يؤدي موسم العجاف المقبل إلى مستويات كارثية من الجوع في المناطق الأكثر تضررا".

وخلال الفترة العجاف، أي الفترة التي تسبق الحصاد مباشرة والتي تستنفد فيها الحبوب من المحصول السابق وتمتد من أبريل إلى يوليو، ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير مع انخفاض المخزونات.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في نيسان 2023 بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عن مقتل آلاف الأشخاص حتى الآن.

وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليونا يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.

وقال غراف إن خمسة ملايين شخص يعيشون في حالة طوارئ بسبب الجوع.
 
ويتعرض الأطفال الذين يعانون نقصاً في التغذية لخطر متزايد للوفاة بسبب أمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة، خصوصاً في سياق يفتقرون فيه إلى خدمات صحية حيوية.(العربية)

المصدر: العربية
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