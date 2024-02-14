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عربي-دولي

وزارة من دون كهرباء!

Lebanon 24
14-02-2024 | 07:21
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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الكهرباء انقطعت لعدة ساعات عن مقر وزارة الدفاع الألمانية في العاصمة السابقة بون، ولم يعمل نظام إمدادات الطاقة الاحتياطية في حالة الطوارئ.

وذكرت الصحيفة أن نظام إمدادات الطاقة الاحتياطية لم يعمل أيضا خلال فترة الانقطاع على الرغم من أنه كان يجب أن يعمل في مثل هذه الحالات من الطوارئ.
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وفي ردها على سؤال صحيفة "بيلد"، أكدت المتحدثة باسم الجيش الألماني أنه حدث خلل، مما أدى إلى "تعطيل مؤقت لخدمات تكنولوجيا المعلومات في الجيش الألماني" والحد بشكل كبير من الاتصالات الخارجية، ومن بين أمور أخرى توقف استخدام خدمة الإنترنت والهواتف. وبعد ساعات تمّ حلّ المشكلة.

إلى ذلك، لم يجب الجيش الألماني على سؤال حول السبب الدقيق للحادث، مشيرا إلى استمرار التحقق من أسباب الخلل. (روسيا اليوم)

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