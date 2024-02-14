Advertisement

عربي-دولي

مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه

Lebanon 24
14-02-2024 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1164264-638435196463995859.jpg
Doc-P-1164264-638435196463995859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت أجهزة الأمن المصرية من مداهمة فندق شهير في مدينة المنصورة شمال البلاد مخصص لممارسة الأعمال المخلة والمنافية للآداب.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد بقيام بعض العاملين بالفندق بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية داخل غرفه، ومع عاملات بالفندق للراغبين في ذلك مقابل مبالغ مالية.
Advertisement

وكشفت التحريات أن "عبدالعزيز.س"، 49 عاما، ويعمل مديرا للفندق بمدينة المنصورة، ومقيم بإحدى قرى مركز نبروه و"سمر.إ.إ. "، 35 عاما، عاملة بالفندق، ومقيمة بإحدى قرى مركز طلخا، يتوليان إدارة الأعمال المنافية داخل غرفاته.

وعقب التأكد من صحة المعلومات جرت عملية مداهمة للفندق حيث تم ضبط نزيلين خلال قيامهما بممارسة الرذيلة مع عاملتين بالفندق داخل غرفتين، كما عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية كبيرة من حصيلة أرباحهما في ممارسة تسهيل الأعمال المنافية وضبط هواتف محمولة وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة الرذيلة بمقابل مادي بدون تمييز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2024-02-14
10:21 | 2024-02-14
10:06 | 2024-02-14
10:00 | 2024-02-14
09:57 | 2024-02-14
09:56 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24