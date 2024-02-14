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عربي-دولي

إنهاء الوجود الأميركي في العراق.. البرلمان يطلق العنان للخطوات القادمة

Lebanon 24
14-02-2024 | 08:01
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استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، رئيس السلطة القضائية الإيراني السيد غلام حسين ايجئي والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين العراقيين.

وأكّد المندلاوي لدى استقبال الوفد الإيراني أنّ "الأسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون إنهاء الوجود الأميركي"، مشيراً إلى أنّ "العراق قوي ولا يحتاج إلى قوات أجنبية لحمايته". 
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وقال إنّ "الاعتداءات الأميركية على المواقع والشخصيات العراقية مخالفة للقانون الدولي، وتُعكر العلاقات الثنائية بين البلدين"، مبدياً حرص مجلس النواب على تنفيذ قراره السابق باخراج القوات الأجنبية من البلاد.

كذلك، دعا المندلاوي البرلمانات العربية والإسلامية إلى "سنّ قوانين لمحاسبة الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وتجريم العلاقات معها".

وأكّد أنّ "السلطة التشريعية حريصة على تعزيز العلاقات مع كل دول المنطقة والجوار، وأنها تؤمن بالتعاون والتكامل مع السلطات التنفيذية والقضائية العراقية".

من جانبه، أكّد رئيس السلطة القضائية الإيراني على أنّ "دور البرلمان العراقي استثنائي، وتجريمه للتطبيع موقف مشرف ويحسب له". 

وقال إنّ "البرلمان العراقي هو أول برلمان يسن قانوناً لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا موقف مشرف ويحسب له".

كذلك، أكّد أنّ "الشعب العراقي يستطيع أن يدير بلده بالشكل الذي يراه مناسباً"، فيما دعا إلى مزيد من التعاون بين برلماني البلدين في القضايا الإقليمية.(الميادين)
 
المصدر: الميادين
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