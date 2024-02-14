بالأرقام: الإنفاق العسكريّ يسجّل أرقامًا هائلة حول العالم

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ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 9% على أساس سنوي، في عام 2023، ليصل بهذا إلى مستوى قياسي، قدره 2.2 تريليون دولار، حيث أدّت الصراعات المتعدّدة إلى تفاقم انعدام الأمن العالمي، وفقاً لتقرير جديد صادر عن "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" البريطاني.وقدّر التقرير، وهو الإصدار السنوي الخامس والستين للمعهد بعنوان "التوازن العسكري"، أنّ الإنفاق العسكري العالمي سيسجّل رقماً قياسياً آخر خلال العام الحالي، مع استمرار الصراعات المتعدّدة في إحداث تأثيرات.وفي حديث للصحفيين في لندن، قال المدير العام للمعهد، باستيان جيجريش، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، إنّ العوامل المختلفة تمثّل "صورةً لعدم الاستقرار الاستراتيجي، وحقبةً جديدةً من السلطة المتنازع عليها".وفي هذا الإطار، أشار جيجريش إلى عدة قضايا حول العالم، كالحرب في أوكرانيا، التحديث العسكري في الصين، الصراعات في الشرق الأوسط والانقلابات في أفريقيا.ويأتي ذلك فيما تتراكم الأزمات المسلّحة والحروب في العالم، من غزة إلى أوكرانيا مروراً بتايوان، مع تزايد عدد الجبهات المؤثرة في الصراعات، إذ تعرّض الفوضى العالمية الجديدة، قدرةَ الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها للإجهاد، وتستنزف قدراتهم العسكرية، وفقاً لصحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية.(الميادين)