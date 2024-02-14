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عربي-دولي

لأول مرة منذ 11 عاما.. السيسي يستقبل أردوغان

Lebanon 24
14-02-2024 | 08:00
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وصل مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية.
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وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصل الرئيس التركي والوفد المرافق له علي طائرة خاصة، وكان في استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وتأتى الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين خلال السنوات الماضية، والتي تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث أن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسي وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة. (سكاي نيوز عربية) 
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