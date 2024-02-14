Advertisement

صحة

مرض خطير... ما هو "جدري ألاسكا" وكيف ينتقل إلى الإنسان؟

Lebanon 24
14-02-2024 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1164290-638435247196010935.jpg
Doc-P-1164290-638435247196010935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد موقع "الحرة"، أنّ إدارة الصحة في ولاية ألاسكا الأميركية أعلنت عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس تم اكتشافه مؤخرا يسمى جدري ألاسكا "ألاسكابوكس".

ونقل الرجل الذي كان يعيش في شبه جزيرة كيناي النائية إلى المستشفى في تشرين الثاني من العام الماضي، وتوفي في أواخر كانون الثاني، وفقا لنشرة أصدرها قطاع الصحة الأسبوع الماضي.
Advertisement

وقالت النشرة إن الرجل كان يخضع لعلاج السرطان، وكان يعاني من ضعف في جهاز المناعة، مما قد يكون قد ساهم في تفاقم حالته.

ولاحظ الرجل بثورا غير عادية في إبطه الأيمن في أيلول الماضي، وفقا لمسؤولي الصحة في ألاسكا الذين تحدثوا إلى مجلة التايم عن هذه الحالة، ثم خضع للعلاج بالمضادات الحيوية في غرفة الطوارئ المحلية، ولكن تفاقمت الحالة وتم نقله إلى مستشفى في أنكوريغ.

وأرسل الأطباء عينة إلى المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وجاءت نتيجة جدري ألاسكا إيجابية.

وبعد تحسن في البداية، تدهورت صحة الرجل، وفي النهاية أصيب بفشل كلوي وتوفي.

وتم الإبلاغ عن جدري ألاسكا لأول مرة لدى رجل في منطقة فيربانكس في ألاسكا، في عام 2015، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن 6 حالات إضافية، جميعها بين سكان نفس المنطقة، وكان جميع المرضى، دون الحالة الأخيرة، يعانون من أعراض خفيفة نسبيا من الطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وتعافوا دون علاج.

ودرس خبراء الأمراض المعدية ثدييات صغيرة في المنطقة، ووجدوا أن 4 أنواع بما في ذلك فئران الحقل والسناجب والقوارض الأخرى كانت مصابة بالفيروس، مما رجح أن تكون السبب وراء الحالات المصابة.

والحالة الأخيرة هي "أول حالة إصابة خطيرة بجدري ألاسكا في ألاسكا، والحالة الأولى التي تتعلق بشخص يعاني من نقص المناعة، والحالة الأولى التي تتطلب دخول المستشفى، والحالة الأولى التي أدت في النهاية إلى الوفاة" وفق جوزيف ماكلولين، عالم الأوبئة، المسؤول في قطاع الصحة في ألاسكا. (الحرة)

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2024-02-14
10:21 | 2024-02-14
10:06 | 2024-02-14
10:00 | 2024-02-14
09:57 | 2024-02-14
09:56 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24