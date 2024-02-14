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بوليتيكو: إدارة بايدن لن تعاقب إسرائيل على عملية عسكرية في رفح

Lebanon 24
14-02-2024 | 10:06
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قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، "إن إدارة بايدن لا تخطط إدارة بايدن لمعاقبة إسرائيل إذا شنت حملة عسكرية في رفح دون ضمان سلامة المدنيين".

ونقلت المجلة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم، "إنه لا توجد خطط توبيخ قيد الإعداد، مما يعني أن القوات الإسرائيلية يمكن أن تدخل المدينة وتلحق الضرر بالمدنيين دون مواجهة العواقب الأمريكية".
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وأوضحت التعليقات العامة لكبار مسؤولي إدارة بايدن أنه لن يكون هناك تغيير في النهج، على الرغم من أن الولايات المتحدة قالت إنها تريد رؤية خطة موثوقة لحماية المدنيين قبل بدء الغزو البري، وفقا للصحيفة.

وذكرت المجلة، "أن نهج البيت الأبيض يحظى بدعم كثيرين داخل الإدارة وخارجها حيث يقول مؤيدو هذه السياسة إن الولايات المتحدة يجب أن تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد أن هاجمتها حماس، ومكمن الخوف هو أنه إذا انتقدت الولايات المتحدة إسرائيل بشدة أو علناً، فإن أي تأثير يتمتع به مسؤولو الإدارة على نظرائهم الإسرائيليين يتلاشى ما قد يدفع نتنياهو إلى التفويض بحملة عسكرية أكثر عدوانية".

وتابعت، "أن منتقدي إدارة بايدن يؤكدون أنهم يرفضون استخدام نفوذ كبير على إسرائيل لإنقاذ الأرواح، وبدلاً من حجب المساعدة العسكرية أو فرض عقوبات على الأعضاء المتطرفين في حكومة نتنياهو، يفضل بايدن وفريقه الإشارة إلى الاستياء علنا، ويقولون إن هذا يقدم مقاطع صوتية لطيفة، لكنه في الواقع لا يغير شيئا".(عربي 21)
المصدر: عربي21
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