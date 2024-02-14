بريطانيا تتورط بالحرب الإسرائيلية: جنودها يقاتلون إلى جانب الإحتلال

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كشف أكاديمي بريطاني، عن وجود مئات المرتزقة البريطانيين الذين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة بريستول البريطانية، دافيد ميلر: "إنهم لا يعرفون سوى نحو عشرين شخصا من المواطنين البريطانيين الذين ذهبوا للمشاركة في الإبادة الجماعية في غزة في صفوف ما تسمى بقوات الدفاع الإسرائيلي، ولكن على الأغلب هناك المئات منهم".وأضاف في حديثه لقناة "آر تي العربية" الروسية، أن "هؤلاء (المرتزقة) يجب اتهامهم في المملكة المتحدة بجرائم الحرب فردا فردا مثل ذلك الحاخام الذي عاد من غزة إلى جامعة ليدز، والآن يتظاهر بأنه يتعرض لمعاداة السامية مع أنه كان مشاركا مباشرة في الإبادة أي إن الحالات والقضايا كثيرة".ولفت إلى أن المملكة المتحدة لا تزال تواجه قضايا حول قتل الجنود البريطانيين في إيرلندا منذ نحو 50 سنة"، مشددا على أن "الجريمة لا تسقط بالتقادم".وحول تهديد الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على المحتجين ضد عدوان الاحتلال في عموم بريطانيا، فقد شدد ميلر على أن "الصهاينة تسلقوا أرفع مستويات المؤسسة السياسية، وفي وسائل الإعلام والمؤسسة الاقتصادية في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة".وأشار إلى أن المشكلة الأعمق في الغرب، هي "اختراق الصهاينة بنية المجتمع ولم ندرك هذا حتى الآن بشكل كامل"، بحسب تعبيره.