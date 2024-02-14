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عربي-دولي

الحكم بحق الرئيس الفرنسي السابق صدر.. "السجن" لمدة عام

Lebanon 24
14-02-2024 | 11:51
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قررت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام، بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
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واشارت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم الى أنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية "بيغماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.


وأدين الرئيس الأسبق في أيلول 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.
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