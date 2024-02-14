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عربي-دولي

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

Lebanon 24
14-02-2024 | 12:10
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استضاف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن جلسة افتراضية حول أوكرانيا التي تعاني من نقص الذخيرة والمدفعية في حربها المستمرة منذ عامين تقريبا مع روسيا.

 

وفي كلمته الافتتاحية أمام مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وهي تجمع يضم نحو 50 دولة عضو تنسق فيما بينها الدعم العسكري لأوكرانيا. قال أوستن الأربعاء إنه كان ينوي أن يشارك في اجتماع المجموعة، لكنه كان مضطرا للعودة للمستشفى".

 

وأضاف أوستن "أنا في حالة جيدة، ولا يزال تشخيص إصابتي بالسرطان ممتازا".

 

وعقد أوستن الجلسة الافتراضية من منزله، حيث لا يزال يتعافى من مضاعفات الجراحة التي خضع لها في كانون الأول لعلاج سرطان البروستات. خرج أوستن من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني الاثنين بعد علاجه من مشكلة في المثانة.

 

ولم يعد لدى البنتاغون الأموال اللازمة لإرسال أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا منذ كانون الأول.

 

ومنذ ذلك الحين، واصل الحلفاء الأوروبيون إرسال بعض الدعم، لكن عدم شحن الذخيرة بانتظام إلى أوكرانيا كان له تأثير على الجبهة.

 

وقال أوستن إن مجموعة الاتصال ستعمل على توفير الموارد لبعض احتياجات أوكرانيا الأكثر أهمية على المدى القريب، "بما في ذلك حاجتها الملحة لمزيد من المدفعية والذخيرة وصواريخ الدفاع الجوي".

( روسيا اليوم)
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