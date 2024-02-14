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عربي-دولي

إسرائيل.. أهالي المحتجزين يهددون بالاعتصام أمام وزارة الدفاع

Lebanon 24
14-02-2024 | 12:25
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هدد أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، الأربعاء، بالاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب (وسط)، إذا واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهلهم ولم يلتق بهم.

 

جاء ذلك في بيان ممثلي أهالي المحتجزين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على خلفية تقارير برفض نتنياهو إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة الخميس، لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى.

 

وقال البيان: "تلقى أهالي المختطفين بدهشة قرار إفشال مفاوضات القاهرة".

 

واعتبر أهالي المحتجزين، أن الوفد الإسرائيلي الذي شارك في المفاوضات الأخيرة بالعاصمة المصرية، تلقى تعليمات بأن يكون "مجرد مستمع سلبي".

 

وقالوا إنهم يطالبون بـ"عقد اجتماع فوري مع وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) برئاسة نتنياهو، وكذلك مع فريق التفاوض الإسرائيلي".

 

وهددوا بأنه حال لم يحدث ذلك، فإنه "ابتداء من الغد، سيبدأ الاعتصام الشامل أمام قاعدة الكرياه"، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية.

 

وأضافوا: "إذا فكر رئيس الوزراء وبعض أعضاء الكابينت في التخلي عن المختطفين حتى الموت، فسوف يواجهون ملايين الإسرائيليين الذين يدركون أنه غداً سيتم التخلي عنهم وعن أطفالهم مرة أخرى من قبل نفس الأشخاص".

( الأناضول)
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