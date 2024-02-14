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عربي-دولي

مباحثات جزائرية - أميركية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

Lebanon 24
14-02-2024 | 13:11
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تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والأوضاع في غزة.

 

وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن هذه المحادثة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي اتفق الوزيران على الحفاظ عليها بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأضاف البيان أن المناقشات تطرقت "بشكل خاص حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن، بهدف تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".

 

هذا وأجرى وزير الخارجية الجزائري، ونظيره الأميركي، في وقت سابق، محادثات حول مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن الرامي لتفعيل أحكام محكمة العدل الدولية.

( روسيا اليوم)

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