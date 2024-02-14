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عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية تنفي اتهامات إسرائيل "بالتواطؤ" مع حماس

Lebanon 24
14-02-2024 | 13:35
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أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية تيريزا زكريا أنه لا يوجد اتفاق بينها وبين "حماس" والمنظمة ليس لديها الصلاحيات ولا يمكنها التحقق من كل ما يحدث داخل وتحت المستشفيات في غزة.

 

وقالت زكريا في مؤتمر صحفي بجنيف ردا على سؤال عما إذا كان موظفو المنظمة لاحظوا وجود عناصر "حماس" في المستشفيات: "لا يوجد اتفاق بين منظمة الصحة العالمية وأي منظمات أخرى، باستثناء الشركاء في مجال الصحة ووزارة الصحة التي نتعاون معها. لا يمكننا وليس لدينا صلاحيات للتحقيق في أي أنشطة أخرى تحدث في المستشفيات أو ما يحدث تحتها.

 
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وتابعت: "هناك العديد من المرضى واللاجئين في مستشفيات غزة. ولأننا نركز على تقديم الرعاية، فإننا لا نستطيع تجاوز الخدمات التي نقوم بها. هذه المستشفيات تقدم الخدمات الطبية، ويبقى هذا هو الجزء الأكثر أهمية. كما أنها تستخدم كمأوى للأشخاص الذين نزحوا قسرا".

 

وأضافت أنه يجب حماية المستشفيات وعدم عسكرتها أبدا لأن هذا هجوم على المرافق الطبية. و"طالبنا بعدم قصف المستشفيات وعدم إطلاق النار على سيارات الإسعاف".

( روسيا اليوم)

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