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إقتصاد

دولة تطل على المتوسط ستنتج الغاز الطبيعي لأول مرة

Lebanon 24
14-02-2024 | 13:44
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أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو لـ"رويترز" أن البلاد قد تبدأ أول إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول 2026.


وقال إن "قبرص تعتزم المشاركة في مشروع خط كهرباء عالي الطاقة يربط شرق البحر المتوسط بقارة أوروبا".
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واشار الى إنه من المتوقع أن يبدأ التطوير أولا في اكتشاف أحدث تم في 2022 من خلال شراكة بين "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجيز" الفرنسية.


وتابع: "على حسب خطة التطوير والإنتاج التي ستقترحها إيني قريبا، نتوقع أن يكون في 2026 أو أوائل 2027".
 

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