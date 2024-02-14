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عربي-دولي

وزيرة خارجية ألمانيا: أي هجوم على رفح سيكون كارثة إنسانية

Lebanon 24
14-02-2024 | 14:11
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أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الى أن "أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية".

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي في القدس خلال زيارتها إلى إسرائيل: "ينتظر 1.3 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة للغاية. ليس لهم في الواقع أي مكان آخر يذهبون إليه الآن".
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وتابعت: "إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما على رفح في هذه الظروف، سيكون ذلك كارثة إنسانية".
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