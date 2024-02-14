وزيرة خارجية ألمانيا: أي هجوم على رفح سيكون كارثة إنسانية

أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الى أن "أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية".



وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي في القدس خلال زيارتها إلى إسرائيل: "ينتظر 1.3 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة للغاية. ليس لهم في الواقع أي مكان آخر يذهبون إليه الآن".

Advertisement

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي في القدس خلال زيارتها إلى إسرائيل: "ينتظر 1.3 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة للغاية. ليس لهم في الواقع أي مكان آخر يذهبون إليه الآن".

وتابعت: "إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما على رفح في هذه الظروف، سيكون ذلك كارثة إنسانية".