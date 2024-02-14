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عربي-دولي

إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات إضافية إلى الفلسطينيين

Lebanon 24
14-02-2024 | 14:35
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قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الأربعاء، أن حكومة بلاده ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 10 ملايين يورو للفلسطينيين، بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية.

 

وخلال إجابته على أسئلة النواب، أوضح تاجاني، أن الوضع في قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي، "مأساوي"، وأن 85 بالمئة من سكانه اضطروا لترك منازلهم.

 

وأضاف: "نظرا لتفاقم الأزمة الإنسانية، قررنا زيادة مساعداتنا بمقدار 10 ملايين يورو. يضاف هذا المبلغ إلى الـ 10 ملايين يورو التي خصصناها في كانون الأول الماضي، للسكان المدنيين الفلسطينيين".

 

وأشار تاجاني، إلى أن المساعدات التي ستقدمها الحكومة الإيطالية ستهدف إلى تلبية الاحتياجات ذات الأولوية في مجالات الصحة والأمن الغذائي في غزة، كما ستوفر التمويل لمشاريع جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

( الأناضول)
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