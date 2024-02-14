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عربي-دولي

رئيس "استخبارات النواب" يحذر من "تهديد خطير للأمن القومي"

Lebanon 24
14-02-2024 | 15:00
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حذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي مايك تيرنر، الأربعاء، من تهديد وصفه بـ"الخطير" لأمن بلاده القومي، مطالبا الرئيس جو بايدن، برفع السرية عنه حتى يتسنى مناقشة إجراءات التصدي له.

 

وبينما لم يكشف تيرنر، عن طبيعة هذا التهديد، قال، في بيان صحفي، إن جميع أعضاء الكونغرس لديهم الآن إمكانية الوصول إلى معلومات عنه.

 

وأضاف: "قامت اليوم اللجنة الدائمة المختارة للاستخبارات في مجلس النواب، بتوفير معلومات لجميع أعضاء الكونغرس بشأن تهديد خطير للأمن القومي."

 

وطالب تيرنر، بايدن، "برفع السرية عن كافة المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتسنى للكونغرس والإدارة وحلفاؤنا مناقشة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التهديد علانية".

 

ولم يدل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بتفاصيل حول ما كان يقصده تيرنر، عندما سأله الصحفيون عن ذلك.

 

ومع ذلك، قال سوليفان، إنه اتخذ خطوة "غير معتادة للغاية" بالاتصال بقيادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك رئيسي لجنتي الاستخبارات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لتحديد موعد اجتماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

 

وأضاف أن الأعضاء الأربعة المعنيين من مجلس النواب وافقوا على الاجتماع، الخميس.

 
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( الأناضول)
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