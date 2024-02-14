واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.. من شملت؟

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فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على "شبكة مشتريات مسؤولة عن تسهيل تصدير بضائع وتكنولوجيا على نحو غير مشروع إلى مستخدمين نهائيين في إيران".وقالت الوزارة في بيانها: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شبكة مشتريات مسؤولة عن تسهيل تصدير بضائع وتكنولوجيا على نحو غير مشروع إلى مستخدمين نهائيين في إيران، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، الخاضع لعقوبات بسبب دوره في تقديم دعم مالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله".وتابع البيان: "تشمل هذه العقوبات 3 أشخاص و4 كيانات، على صلة بشراء تكنولوجيا أميركية متقدمة لاستخدامها من جانب البنك المركزي الإيراني، على نحو ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأميركية".