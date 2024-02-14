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عربي-دولي

حزب مغربي: استهداف رفح له "تداعيات خطيرة" على الشرق الأوسط

Lebanon 24
14-02-2024 | 16:05
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قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارض)، إن العملية العسكرية المحتملة للجيش الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ستكون لها "تداعيات خطيرة" على الوضع العام بمنطقة الشرق الأوسط.

 

جاء ذلك في بيان للحزب، اطلعت الأناضول على نسخة منه، الأربعاء، دعا فيه البلدان العربية لاتخاذ "مبادرات ملموسة وضاغطة" لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

 

واعتبر الحزب، أن "تصعيد الكيان الصهيوني لقصفه الأهوج على رفح الحدودية المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، مع تحضيره لاجتياحٍ بري، إمعانٌ في سياسية التطهير العرقي، وفي تحدِي الضمير الجمعي العالمي".

 

وأضاف أن الهجوم على رفح "ستكون له تداعيات جدا خطيرة، ليس على فلسطين وأهالي غزة فحسب، بل على الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط برُمَّتها".

 

وقال الحزب "ندعو البلدان العربية من أجل التعبير القوي والموحد عن موقف التنديد بهذا العدوان الإسرائيلي الذي يتجاوز كل الحدود، واتخاذ مبادراتٍ ملموسة وضاغطة في اتجاه توفير شروط حماية الشعب الفلسطيني الأعزل من بطش الآلة العسكرية الصهيونية".

 

وبحسب البيان، يطمح الحزب، إلى أن يكون لبلاده "دور ريادي في بلورة موقف عربي حازم يساهم في إيقاف العدوان، وفتح أفق أمام الرجوع إلى مسار كفيل بتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

(الأناضول)

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