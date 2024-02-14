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عربي-دولي

جرحى وفوضى كبيرة.. هذا ما حصل خلال احتفال الفوز بـ"السوبر بول"! (صور)

Lebanon 24
14-02-2024 | 16:34
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أفادت الشرطة الأميركية بأن العديد من الأشخاص أُصيبوا بأعيرة نارية في مدينة "كنساس سيتي" بولاية ميزوري، اليوم الأربعاء، قرب محطة قطار على مسافة قصيرة من مسيرة لفريق "كنساس سيتي تشيفز" للاحتفال بالفوز بنهائي دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول".
وذكرت شرطة مدينة "كنساس سيتي" أنها احتجزت مسلحين اثنين، ولم توضح حالة المصابين.
 
وقالت الشرطة عبر حسابها على "إكس": "أُطلقت أعيرة نارية غربي محطة يونيون بالقرب من موقف السيارات وأصيب عدة أشخاص. احتجزنا مسلحين اثنين لإجراء مزيد من التحقيقات".
وأظهرت لقطات فيديو مشهدا فوضويا خارج محطة القطار حيث اقتحم ضباط الشرطة المبنى، بينما تفرق الحاضرون الذين جاءوا للاحتفال بالفوز بالسوبر بول بحثا عن سواتر يحتمون بها.
 
 
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