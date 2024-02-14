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عربي-دولي

قتيل و 9 جرحى في إطلاق نار خلال احتفال الفوز بالسوبر بول في أميركا

Lebanon 24
14-02-2024 | 18:28
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قٌتِل شخص وأُصيب 9 آخرون على الأقلّ في إطلاق نار خلال تجمّع حاشد أمس الأربعاء للاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول"، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في ولاية ميزوري.
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وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن "ثلاثة من المصابين في حالة حرجة وخمسة آخرون في حالة خطيرة".
ووفق شرطة مدينة كانساس، وقع إطلاق النار قرب موقف سيارات وتم توقيف شخصين.

وقال شاهد العيان جون أوكونور لصحيفة كانساس سيتي ستار: "اعتقدت أنها ألعاب نارية"، موضحاً أنه "سمع ما بين 15 و20 طلقة خلال وقت وجيز".

وانتشر عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في مكان الحادث، وطوّقوا مسرح الجريمة.

احتفل عشرات الآلاف من المشجعين بفريق تشيفز، وساروا في شوارع مدينة كانساس للاحتفال بفوزهم الأحد بلقب دوري كرة القدم الأميركية.

وتدفع الولايات المتحدة ثمناً باهظاً جداً لانتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة حصول الأميركيين عليها.
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