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عربي-دولي

بايدن يمنع ترحيل آلاف الفلسطينيين من أميركا بسبب الأوضاع في غزّة

Lebanon 24
14-02-2024 | 19:41
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قال البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء إن "الرئيس جو بايدن وقع أمراً يحمي الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهراً مقبلة"، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وذكر مسؤول في إدارة بايدن أنه "بموجب هذه الخطوة سيكون 6 آلاف فلسطيني مؤهلين لبرنامج "المغادرة القسرية المؤجلة".
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وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان إنه "في أعقاب أحداث السابع من تشرين الاول والرد العسكري الإسرائيلي الذي أعقبها، تدهورت الظروف الإنسانية في غزة بشكل كبير".
وأضاف سوليفان أن "خطوة بايدن ستمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "ملاذاً آمناً مؤقتاً".
وأوضح أن "أي شخص يعود طوعاً إلى الأراضي الفلسطينية سيفقد الحماية التي يتمتع بها".
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