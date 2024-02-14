تحذيرات لاسرائيل من النتائج "الكارثية" لاجتياح رفح.. هذا ما دعت إليه 3 دول

Advertisement

طالبت كندا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم الخميس بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقا لبيان مشترك صدر ردا على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح.وجاء في البيان الذي أصدره رؤساء وزراء الدول الثلاث: "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح".وأضاف البيان: "أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية".وشدد على أن "هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".وحثّ البيان إسرائيل على عدم شن الهجوم، لكنه قال إن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون "من جانب واحد"، وسيتطلب من حماس نزع سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على الفور.وقال الزعماء أيضا إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا يلزم إسرائيل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة.واختتم البيان بالقول إن "حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية وضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي. لا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع الثمن مقابل هزيمة حماس".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أمس الأربعاء إن إسرائيل ستمضي قدما في هجومها على حركة حماس في رفح، آخر ملجأ للفلسطينيين النازحين في جنوب قطاع غزة، بعد السماح للمدنيين بإخلاء المنطقة.(سكاي نيوز)