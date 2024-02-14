قدرات روسية "مقلقة للغاية".. هل بات الخطر قريباً؟

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن "مسؤولين مطلعين" أن روسيا تطور قدرات نووية "خطيرة"، قد تشكل تهديدا للولايات المتحدة وأوكرانيا والحلفاء الأوربيين.ولم تكشف الصحيفة أسماء المسوؤلين، مشيرة إلى أن هذه المعلومات الاستخباراتية حول القدرات النووية الروسية "التي تشكل تهديدا دوليا" تم إبلاغ الكونغرس بها.وقال مسوؤلون إن التهديد الذي تشكله هذه القدرات ليست آنية، ولكنها قد تكون لاحقة.وأشار التقرير إلى أن روسيا تعكف على تطوير سلاح نووي فضائي مضاد للأقمار الاصطناعية.وأكد مسؤولون حاليون وسابقون إن القدرات النووية ترتبط "بتطوير سلاح نووي مضاد"، مشيرين إلى أن هذا السلاح لم ينطلق إلى المدار بعد، بحسب تقرير نشرته شبكة "أيه بي سي نيوز".وتم الكشف عن هذه التهديدات بعد بيان "غامض" على حد تعبير الصحيفة، من النائب الجمهوري رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي، مايكل تورنر الذي دعا فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن لرفع السرية عن التقرير.وأثار البيان وقرار تورنر بمشاركة المعلومات مع آخرين في الكونغرس الحيرة في واشنطن بشأن "ماهية هذه المعلومات الاستخباراتية".وقال تورنر "أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من أن يناقشوا بشكل علني الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد".ونقلت "أن بي سي" و"سي أن أن" عن مصادر لم تكشفاها أن التهديد يتعلق بقدرة عسكرية روسية "مقلقة للغاية"، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.ثم أورد تورنر ونظيره الديمقراطي جيم هايمز في رسالة منفصلة إلى المشرعين أن اللجنة "حددت مسألة عاجلة في ما يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار ينبغي أن يعرفها جميع صناع القرار في الكونغرس".وأضافا أن لجنتهما صوتت الثلاثاء لصالح إتاحة المعلومات للمشرعين لمراجعتها حتى الجمعة.غير أن هايمز حث على توخي الحذر في التصريحات العلنية، ووصف في بيان منفصل المعلومات الاستخباراتية السرية التي تم لفت انتباه أعضاء اللجنة إليها بأنها "مهمة" ولكنها ليست "سببا للذعر".كما حث رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على توخي الحذر. وقال للصحفيين في مبنى الكابيتول "ليست هناك حاجة إلى إنذار عام".وأضاف "سنعمل معا على معالجة هذا الأمر، كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها سرية".من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن إحباطه من تصريح تيرنر علنا قبل الإحاطة المقررة الخميس لأعضاء مجلس النواب الأربعة في مجموعة "عصابة الثمانية" التي تضم زعماء الحزبين وكبار أعضاء لجنة الاستخبارات.وقال سوليفان "اختار القيام بذلك. كل ما يمكنني قوله هو أنني أركز على الذهاب لرؤيته والجلوس معه وكذلك الأعضاء الآخرين في عصابة الثمانية غدا". (الحرة)