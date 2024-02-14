أوكرانيا تكشف شيفرات "العدو روسيا".. ماذا يعني رمز الجزر والشاي؟

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تستخدم الأكواد والشيفرات أثناء الحروب بشكل مكثف، وتسعى الجبهات المتحاربة الى اعتماد تلك التي يصعب فكها خوفا من اي اختراق من الجبهة المقابلة وبالتالي كشف الخطط وإفشالها.وفي أوكرانيا، قضى جندي أوكراني معروف في ساحة المعركة باسم ميخاس، أشهرًا في الاستماع إلى مثل هذه الشيفرات التي تصدر من الجانب الروسي وتحليلها.وبينما تنطلق أجهزة الراديو باتصالات على الجبهة الروسية التي عادة ما يصعب فك شيفرتها، يرنّ أمر روسي واضح ويأتي فيه: "قم بتحضير خمسة أكياس شاي صينية على 38 برتقالة". وبحسب رموز ميخاس فيعني ذلك "إعداد خمس قذائف مدفعية صينية الصنع وإطلاقها على موقع أوكراني محدد في غابة سيريبريانسكي، التي تشكل خط المواجهة في شمال شرق البلاد المضطرب".ويحذر ميخاس المختبئ في قبو منزل مهجور على بعد 12 كيلومترًا (7 أميال)، على الفور قائد الوحدة المتمركزة في ذلك الجزء من الغابة، مما يمنحه دقائق حاسمة لإدخال رجاله إلى الخنادق، وإنقاذ حياتهم.الى ذلك، تقرير لوكالة "أسوشييتد برس" إنه وفي موقف دفاعي وفي ظل نقص حاد في الذخيرة والجنود بعد عامين من الحرب، تلجأ القوات الأوكرانية بشكل متزايد إلى تكتيك قديم المعلومات الاستخبارية المستمدة من اعتراضات الراديو في محاولة يائسة للحفاظ على مواردها الأكثر حيوية.يعد هذا العمل المضني جزءًا من جهد أكبر لتعزيز وتحسين قدرات الحرب الإلكترونية، بحيث يمكن تحذير الجنود في وقت مبكر من الهجمات الوشيكة، مع الحصول على المعلومات الاستخبارية اللازمة في ساحة المعركة لجعل ضرباتهم أكثر فتكًا. ولمنع هجمات العدو بطائرات بدون طيار، فإن تشويش الإشارة آخذ في الارتفاع أيضًا.وفي بلدة كونستانتينيفكا بمنطقة دونيتسك، تستخدم وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للواء 93 أجهزة التشويش لدرء الطائرات بدون طيار الهجومية، وهي السبب الرئيسي لإصابات الجنود في المنطقة. لذلك يعمل مشغلو الراديو مثل ميخاس في نوبات عمل على مدار الساعة. والهوائيات التي يعتمد عليها لالتقاط إشارات الراديو الروسية مموهة، وتبرز من بين الأشجار في الغابة بالقرب من كريمينا، بالقرب من المواقع الروسية.وبعد الاستماع لساعات وساعات من الاتصالات الروسية كل يوم، والتي كان معظمها يتعلق بتناوب القوات، ونيران المدفعية، واستطلاع الطائرات بدون طيار، قاموا تدريجياً ببناء فهم بمساعدة برامج الكمبيوتر المتخصصة لما يعنيه كل ذلك."الخيار" عبارة عن مدافع هاون، و"الجزر" عبارة عن قاذفات قنابل يدوية، ويتم تحديد المواقع برمز رقمي مع لون مطابق. استغرق الأمر أشهرًا لفك تشفير هذه الأوامر الروسية.يعرف الروس أنه يتم الاستماع إليهم ويحاولون بشكل روتيني خداع عدوهم بمعلومات كاذبة. (العربية)