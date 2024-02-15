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عربي-دولي
"يمكن توقّع تصرفاته".. بوتين يفضّل بايدن على ترامب
Lebanon 24
15-02-2024
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بينما تستعد الولايات المتحدة لاحتمال الاختيار مجددا بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بايدن بأنه شخص "يمكن توقّع" تصرفاته أكثر من ترامب، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداده للتعامل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أيا يكن.
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وردا على سؤال لأحد الصحافيين حول من تفضل روسيا أن يفوز في المواجهة المحتملة بين الرئيس الديمقراطي الحالي والمرشح الجمهوري ترامب، أجاب بوتين "بايدن، إنه أكثر خبرة. يمكن توقّع تصرفاته، إنه سياسي من المدرسة القديمة".
وفي تعليق على الانتقادات المتعلقة بعمر بايدن الذي سيبلغ 82 عاما بعد أسابيع فقط من الانتخابات، قال بوتين "عندما التقيت بالسيد بايدن قبل ثلاث سنوات، كان الناس يتحدثون حينها عن عجزه، لكنني لم أر شيئا من هذا القبيل"، في إشارة على ما يبدو إلى قمة عُقدت في جنيف.
وتُظهر استطلاعات الرأي الأميركية أن الناخبين لديهم مخاوف حقيقية بشأن عمر بايدن.
وقادت إدارة بايدن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في المواجهة المستمرة منذ عامين مع الغزو الروسي. ومع ذلك جاءت إجابة بوتين لصالح بايدن، حيث ردّ على السؤال الصحفي مفضلا بايدن، على الرغم أيضاً من انتقادات الأخير اللاذعة لبوتين وبعد أن أعرب ترامب في مناسبات عديدة عن إعجابه بزعيم الكرملين.
كما واجه المرشح الجمهوري انتقادات شديدة بعد أن صرّح مؤخرا أنه سيشجع روسيا على مهاجمة أي دولة في حلف شمال الأطلسي لم تدفع ما يستحق عليها من المال لدعم الحلف. (العربية)
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