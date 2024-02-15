Advertisement

عربي-دولي

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يلتقي مسؤولين إسرائيليين

Lebanon 24
15-02-2024 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1164482-638435789134307332.jpg
Doc-P-1164482-638435789134307332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي آي" الأربعاء أن مديره كريستوفر راي قام بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية وسط الحرب ضد حماس.

والتقى راي أيضا عملاء من وكالته متمركزين في إسرائيل، وفقا لبيان صادر عن الوكالة الأميركية، حيث أكد على أهمية عملهم الذي يتعلق بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان.
Advertisement

وكرر دعم الـ"أف بي آي" لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول التي نفذتها حماس.

ونقل البيان عن راي قوله "إن شراكة مكتب التحقيقات الفيدرالي مع نظرائنا الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية، وأنا واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردا على هذه الهجمات". (الحرة)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:14 | 2024-02-15
02:11 | 2024-02-15
01:39 | 2024-02-15
01:31 | 2024-02-15
01:15 | 2024-02-15
01:01 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24