الرجل الأخطر الذي هدد العالم.. للمرة الأولى زوجة البغدادي تفضح أسرار حياته

Advertisement

بعد نحو 5 سنوات تقريباً على مقتله، تطل زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، المدعوة "أسماء محمد" عبر شاشة "العربية/الحدث"، لتروي أسراراً لم تكشف قبل.لأول مرةومن المقرر أن تروي زوجة البغدادي أسراراً شخصية عنه تكشف لأول مرة، ولحظات لا تنسى عن حياتها وحياة زوجها وحيثيات ما عاشته.وفي مقتطفات من حديثها، ستكشف زوجة البغدادي كيف انضم الأخير بعد عام 2010 إلى تنظيم القاعدة، وكيف علمت هي بالأمر، كما ستتحدث عن علاقته بزوجاته وأفراد عائلته، وحتى عن علاقاته مع سباياه.كذلك ستروي الزوجة تفاصيل عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل اغتياله بغارة أميركية في سوريا.وستبث الحلقة مساء اليوم الخميس، عند الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، على شاشتي "العربية والحدث".الإرهابي الأخطر!أما البغدادي، فهو ابراهيم بن عواد بن ابراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 حزيران 1971.وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ"دولة العراق الإسلامية" خلفا لأبي عمر البغدادي، إلى أن قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة "جبهة نصرة أهل الشام في سوريا" تحت اسم "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، "داعش"، وجميعها تنظيمات إرهابية.وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 4 تشرين الأول 2011، أبا بكر البغدادي إرهابيا عالميا، راصدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.وفي 16 كانون الأول 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.من هو البغدادي؟إلى أن أعلن التنظيم الإرهابي في 29 حزيران 2014، قيام ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، وتم تنصيب أبي بكر البغدادي خليفة، وسيطر على مدن كثيرة في العراق وسوريا وهي الموصل والرقة وتكريت ونينوى والرمادي وكوباني ودير الزور ومناطق من ريف حمص وحماة والحسكة وتل أبيض.وبعدها قامت جماعات إرهابية أخرى في بلدان أخرى بالانضمام لداعش، إلى أن تم في أيلول 2014، تشكيل تحالف عسكري دولي يضم 85 دولة ومنظمة بقيادة الولايات المتحدة للقضاء عليه.إلى أن أعلنت الولايات المتحدة في 26 تشرين الأول 2019، مقتل البغدادي بعد غارة شنتها في عملية خاصة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.(العربية)