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عربي-دولي

دوي انفجارات في كييف.. والسلطات تعلن حالة التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا

Lebanon 24
15-02-2024 | 01:01
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أفاد عمدة كييف بوقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، وقد سمع دوي الانفجارات في لفوف ودنيبروبيتروفسك ومدينة لوتسك، ومقاطعة فولين والقسم الخاضع لأوكرانيا من زابوروجيه، وفقاً لما أفادت به وسائل اعلام أوكرانية أيضاً.
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ودعت سلطات لفوف المواطنين إلى التوجه إلى الملاجئ، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الأول 2022 بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، حيث تستهدف مواقع الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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