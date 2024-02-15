مصر تطلق قمراً صناعياً جديداً.. التقط أول صورة لهذه المدينة

استقبلت مصر أول صورة من القمر الصناعي الجديد "نكس سات 1"، والذي قامت بإطلاقه بالتعاون مع شركة ألمانية.وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن إطلاق القمر الصناعي جاء بهدف توطين تكنولوجيا الفضاء، من خلال تصميم وتصنيع قمر صناعي تجريبي، يزن حوالي 67 كيلو غرام، وإطلاقه وتشغيله، مشيرا إلى الهيئة القومية للاستشعار من البُعد استقبلت مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة وست وعشرين دقيقة أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر، وهي صورة لمدينة أسيوط، من خلال محطة الاستقبال في أسوان والتابعة للهيئة.وأشار الوزير المصري إلى أنه تم استقبال صورة القمر الصناعي "نكس سات-1" أحادية الطيف وبدرجة دقة 5 أمتار، حيث يمكن أن تُستخدم في بعض التطبيقات الحيوية، مثل التطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني بعد إعادة التصحيح والمعالجة التي يقوم بها المهندسون في محطة الاستقبال بأسوان أو العلماء المُتخصصين في الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

وبحسب الوزير فإن هذا يُعتبر بمثابة نقلة نوعية لتكنولوجيا الاستشعار من البُعد والأقمار الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه التجارب وتوافر المحطة والبيانات الفضائية وتحليلها من المؤهلات القوية التي تدعم الدور الريادي لمصر في تقديم خدمات للقارة الإفريقية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد، في ظل استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.من جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء أن هذه التجربة يُمكن أن تُساهم في النهوض بصناعة الفضاء وصناعة المعلومات على المستوى القومي والإقليمي، وتقديم خدمات ذات عائد اقتصادي وتنموي على القارة الإفريقية.وبدأت مصر في التوجه نحو إطلاق الأقمار الصناعية منذ أكثر من 25 عاما حيث أطلقت القمر الصناعي "نايل سات" في العام 1998، وكان مخصصا لأغراض الاتصالات الفضائية، ثم "نايل سات 2" في العام 2002، وبعدها "نايل سات201" في 2010، والقمر الصناعي "إيجيبت سات 1" للاستشعار عن بُعد في العام 2007.وأطلقت مصر القمر الصناعي "ايجيبت سات إيه" في العام 2019 ويعتمد على تيليسكوب عالي الجودة لتصوير ما فوق الأرض، والقمر الصناعي طيبة 1، ثم مصر سات2 ، و إيجيبت سات 1 ثم إيجيبت سات 2. (العربية)