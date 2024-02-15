15
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مصر تطلق قمراً صناعياً جديداً.. التقط أول صورة لهذه المدينة
Lebanon 24
15-02-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت مصر أول صورة من القمر الصناعي الجديد "نكس سات 1"، والذي قامت بإطلاقه بالتعاون مع شركة ألمانية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن إطلاق القمر الصناعي جاء بهدف توطين تكنولوجيا الفضاء، من خلال تصميم وتصنيع قمر صناعي تجريبي، يزن حوالي 67 كيلو غرام، وإطلاقه وتشغيله، مشيرا إلى الهيئة القومية للاستشعار من البُعد استقبلت مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة وست وعشرين دقيقة أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر، وهي صورة لمدينة أسيوط، من خلال محطة الاستقبال في أسوان والتابعة للهيئة.
Advertisement
وأشار الوزير المصري إلى أنه تم استقبال صورة القمر الصناعي "نكس سات-1" أحادية الطيف وبدرجة دقة 5 أمتار، حيث يمكن أن تُستخدم في بعض التطبيقات الحيوية، مثل التطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني بعد إعادة التصحيح والمعالجة التي يقوم بها المهندسون في محطة الاستقبال بأسوان أو العلماء المُتخصصين في الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.
وبحسب الوزير فإن هذا يُعتبر بمثابة نقلة نوعية لتكنولوجيا الاستشعار من البُعد والأقمار الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه التجارب وتوافر المحطة والبيانات الفضائية وتحليلها من المؤهلات القوية التي تدعم الدور الريادي لمصر في تقديم خدمات للقارة الإفريقية في علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد، في ظل استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء أن هذه التجربة يُمكن أن تُساهم في النهوض بصناعة الفضاء وصناعة المعلومات على المستوى القومي والإقليمي، وتقديم خدمات ذات عائد اقتصادي وتنموي على القارة الإفريقية.
وبدأت مصر في التوجه نحو إطلاق الأقمار الصناعية منذ أكثر من 25 عاما حيث أطلقت القمر الصناعي "نايل سات" في العام 1998، وكان مخصصا لأغراض الاتصالات الفضائية، ثم "نايل سات 2" في العام 2002، وبعدها "نايل سات201" في 2010، والقمر الصناعي "إيجيبت سات 1" للاستشعار عن بُعد في العام 2007.
وأطلقت مصر القمر الصناعي "ايجيبت سات إيه" في العام 2019 ويعتمد على تيليسكوب عالي الجودة لتصوير ما فوق الأرض، والقمر الصناعي طيبة 1، ثم مصر سات2 ، و إيجيبت سات 1 ثم إيجيبت سات 2. (العربية)
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه
Lebanon 24
مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه
07:58 | 2024-02-14
14/02/2024 07:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟
12:13 | 2024-02-14
14/02/2024 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الموعد حُدِّدَ... هذا أوّل أيّام شهر رمضان
Lebanon 24
الموعد حُدِّدَ... هذا أوّل أيّام شهر رمضان
07:15 | 2024-02-14
14/02/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
Lebanon 24
قصف يطال النبطية الآن.. هذه تفاصيل ما حصل وفيديوهات توثق!
13:47 | 2024-02-14
14/02/2024 01:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد يطال بيروت.. هذا آخر كلام إسرائيليّ
Lebanon 24
تهديد يطال بيروت.. هذا آخر كلام إسرائيليّ
07:17 | 2024-02-14
14/02/2024 07:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:48 | 2024-02-15
قتلى وجرحى إثر قصف على مركز تجاري في بيلغورود الروسية
05:30 | 2024-02-15
تقرير لـ"Foreign Affairs" يكشف: أصدقاء روسيا الجُدد خطرون
04:54 | 2024-02-15
لهذا السبب.. بايدن ينتظر صفقة الأسرى في غزة
04:42 | 2024-02-15
تُعرف بـ "السيدة الخارقة".. والدة إيلون ماسك تضرب من جديد
04:41 | 2024-02-15
غرق سفينة في بحر مرمرة.. ما مصير الأشخاص الذين كانوا على متنها؟
04:16 | 2024-02-15
اكتشاف خطر.. جامعة إيرانية تورط خبراء أجانب ساعدوها بتطوير "الدرون"
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
15/02/2024 13:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
15/02/2024 13:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
15/02/2024 13:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24