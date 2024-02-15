بعد موافقة اسرائيل.. "ستارلينك" تنطلق فوق قطاع غزة

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك" التي يملكها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في إسرائيل وأجزاء من قطاع غزة، وفق ما أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي.



وبموجب الاتفاق، ستدعم "ستارلينك" الوصول إلى الإنترنت في مستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لكن أي توسيع للخدمة في المنطقة المحاصرة يخضع لموافقة إسرائيل.



Advertisement

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، في بيان، الأربعاء، إن خدمة الانترنت السريع من شركة "ستارلينك" ستتيح "إقامة مؤتمرات عبر الفيديو مع مستشفيات أخرى، وتشخيص الأمراض عن بعد في الوقت الفعلي". ويمكن لشبكة "ستارلينك" من الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، توفير الإنترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، في بيان، الأربعاء، إن خدمة الانترنت السريع من شركة "ستارلينك" ستتيح "إقامة مؤتمرات عبر الفيديو مع مستشفيات أخرى، وتشخيص الأمراض عن بعد في الوقت الفعلي".

ورحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية، عفراء الهاملي، في منشور على وسائل التواصل بالاتفاق، قائلة إن الوصول إلى إنترنت موثوق وعالي السرعة "سيمكّن من تقديم استشارات طبية قد تنقذ الحياة عبر مكالمات الفيديو". (الحرة)