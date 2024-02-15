كيف رد أعضاء الناتو على تصريحات ترامب؟

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رغم تنامي المخاوف الأمنية في أوروبا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، لا تزال التحركات بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأوربيين، "بطيئة" وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.ويشير التقرير إلى أن ألمانيا كانت قد دشنت مؤخرا مصنعا للذخيرة، في خطوة لاستعادة الترسانة المستنفدة من قذائف المدفعية، ولكن الإنتاج لن يبدأ قبل عام وسينتج 50 ألف طلقة سنويا.الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ دعا من جانبه أوروبا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة لدعم أوكرانيا ومنع "عقود محتملة من المواجهة" مع موسكو، وذلك في مقابلة نشرتها وسائل إعلام ألمانية السبت، وفقا لوكالة فرانس برس.وقال لصحيفة فيلت أم تسونتاغ الألمانية في عددها الأحد "هذا يعني التحول من زمن السلم البطيء إلى إنتاج صراع سريع الوتيرة".وأصر ستولتنبرغ قبل اجتماع مهم لوزراء دفاع الحلف في بروكسل والذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، على "أننا بحاجة إلى إعادة تشكيل وتوسيع قاعدتنا الصناعية بشكل أسرع، لزيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناتنا".ويجتمع وزراء دفاع الناتو في بروكسل اليوم، قبل أسبوع من الذكرى السنوية الثانية للهجوم الروسي على أوكرانيا.الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب رغم أنه ليس في البيت الأبيض حاليا، إلا أن تصريحاته السبت أثارت حفيظة بعض الدول، والتي قال فيها "إنه لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا إذا تأخرت مساهماتها في الحلف"، وفقا لرويترز.وكان ترامب أدلى بتصريحاته السبت خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا، مشيرا إلى محادثة قال إنه أجراها مع رئيس إحدى دول الناتو، دون أن يذكر اسمه.وقال ترامب "وقف رئيس دولة كبيرة، وقال: حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟ فقلت لم تدفع إذا أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك".الرئيس الأميركي الديمقراطي، جو بايدن وصف الثلاثاء تصريحات ترامب أنها "خطيرة" و"غير أميركية" و"غبية" و"مخزية".واتهم بايدن البالغ 81 عاما سلفه بالرضوخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف "هل يمكنكم أن تتخيلوا رئيسا سابقا للولايات المتحدة يقول ذلك؟ العالم بأسره سمع ذلك. والأسوأ هو أنه يعني ما يقول".وتابع "لم ينحن أي رئيس آخر في تاريخنا لدكتاتور روسي. سأقولها بأوضح ما يمكنني: لن أفعل ذلك إطلاقا".