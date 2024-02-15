بشكل عنيف.. الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس (فيديو)

قصف جيش العدو الإسرائيلي اليوم الخميس، بشكل عنيف مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما تسبب بخسائر بشرية ومادية.



وأسفر القصف الإسرائيلي عن أضرار مادية في محيط مستشفى الأمل بحسب ما أعلنته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أفادت "روسيا اليوم" بأنه تم نسف مباني سكنية في محيط المستشفى.



في غضون ذلك، استشهد شخص وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لقسم العظام في مجمع ناصر الطبي، أعقبه اقتحام ساحة المجمع وإطلاق النار على أقسامه.



وناشد المحاصرون داخل مجمع ناصر الطبي بالتحرك العاجل لإنقاذهم، بعد إمهال الجيش الإسرائيلي لهم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم لإخلاء المستشفى.



وقالوا إنه خلال خروجهم هاجمتهم جرافة عسكرية واضطروا للعودة إلى المشفى والاحتماء به، مطالبين الصليب الأحمر بإنقاذهم والتنسيق لضمان سلامة الطاقم الطبي وعشرات الجرحى ذات الأوضاع الحرجة.

#عاجل

مشهد من داخل قسم العظام في مستشفى ناصر في خان يونس بعد استهدافه من قوات الاحتلال

تصوير محمد سلامة pic.twitter.com/A0bKHkBPUO — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 15, 2024 Advertisement



وأجبرت قوات الجيش الإسرائيلي نازحين وأطباء وممرضين، على إخلاء المجمع والتوجه إلى رفح، فيما اعتلقت العشرات منهم، بينهم صحفيون وكوادر طبية، لدى محاولتهم الوصول إلى رفح.





وتفرض قوات الجيش الإسرائيلي حصارا مشددا على المجمع لليوم الـ25 على التوالي، وتستهدف قناصتها من يتواجدون داخله أو في ساحاته، الأمر الذي أدى إلى تقييد حركة الطواقم الطبية بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح.