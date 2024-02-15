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عربي-دولي

روسيا تطور سلاحا نوويا لضرب الأقمار الاصطناعية.. واشنطن تحذر

Lebanon 24
15-02-2024 | 03:11
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حاول مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض وكبار المشرعين في الكابيتول هيل إلى تهدئة المخاوف العامة، أمس الأربعاء، بعدما حذر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب من "تهديد للأمن القومي" يتعلق بـ"قدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار" خطيرة للغاية، لدرجة أن الرئيس جو بايدن يجب أن يرفع السرية عنها "جميع المعلومات" عنه.
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وقال مصدران مطلعان على المداولات في الكابيتول هيل إن المعلومات الاستخباراتية تتعلق برغبة روسيا في وضع سلاح نووي في الفضاء.

ووفقا لموقع "آيه بي سي"، لن يكون الهدف من ذلك هو إسقاط سلاح نووي على الأرض، بل ربما استخدامه ضد الأقمار الاصطناعية.

ومع ذلك، قال أحد المصادر: "إنه أمر مقلق للغاية وحساس للغاية"، ووصفه بأنه "أمر كبير".

وعلى الرغم من عدم معالجة الموضوع بشكل مباشر، سارع العديد من أعضاء الكونغرس إلى وصف القضية بأنها خطيرة دون إثارة القلق العام.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين في مبنى الكابيتول بعد ظهر الأربعاء: "سنعمل معا لمعالجة هذه المسألة، كما نفعل في جميع المسائل الحساسة المصنفة".

وقال: "لكننا نريد فقط أن نؤكد للجميع أن الأيدي الثابتة هي التي تقف وراء عجلة القيادة".

ليس سببا للذعر
وردد النائب جيم هايمز، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت والعضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ذلك في بيانه الخاص، واصفًا التحذير بأنه "مهم" ولكنه "ليس سببا للذعر".

وقال هايمز: "فيما يتعلق بما إذا كان من الممكن رفع السرية عن المزيد حول هذه القضية، فهذه مناقشة جديرة بالاهتمام، لكنها ليست مناقشة علنية".

وقال تورنر: "أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفائنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بشكل علني".

وقال إنه سيتيح المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في مكان آمن لجميع أعضاء المجلس وفقا لقواعد المجلس.

اجتماع سري
ووصل المشرعون إلى مقر اللجنة طوال فترة ما بعد الظهر للاطلاع على المعلومات الاستخبارية الأولية الخاصة بتحذير تورنر، داخل منشأة آمنة في الطابق السفلي من مبنى الكابيتول.

وقال النائب بروس ويسترمان، الجمهوري عن أركنساس، بعد ذلك: "إنه أمر مقلق"، على الرغم من أنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل إضافية. (سكاي نيوز)

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