غرق سفينة في بحر مرمرة.. ما مصير الأشخاص الذين كانوا على متنها؟

غرقت سفينة شحن تركية يبلغ طولها 69 مترا اليوم الخميس، في بحر مرمرة جنوب غرب جزيرة إمرالي، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لسلامة السواحل (KEGM).

Advertisement

وأكدت المديرية في بيان لها، بدء جهود إنقاذ طاقم السفينة المكون من 6 أشخاص، وهم مواطنون أتراك.وقالت: "تم على الفور توجيه زوارق الإنقاذ السريعة KEGM-6 وKIYEM-4 التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية بوزارة النقل والبنية التحتية إلى مكان الحادث، يبلغ طول السفينة 69 مترا، وتحمل اسم "باتوهان أ"، غمرتها المياه في الجنوب الغربي من جزيرة إمرالي في بحر مرمرة".من جهته، أعلن محافظ بورصة محمود دميرتاش عن إنشاء مركز للأزمات في مودانيا. وقال إنه بعد الحادث تم إرسال فريقين من المديرية العامة للسلامة الساحلية بالإضافة إلى فريق من منطقة بانديرما في باليكسير إلى المنطقة.وأضاف دميرتاش أن "الجهود مستمرة بشكل مكثف لإنقاذ طاقم السفينة المكون من 6 أشخاص، كانوا على متن السفينة التي غرقت بسبب تسرب المياه".وذكر أن ارتفاع الأمواج في المنطقة التي غرقت فيها السفينة اقترب من 3 أمتار، موضحا أنها غرقت قبالة سواحل منطقة كورشونلو في منطقة كاراجابي، على بعد 3.5 ميل من الشاطئ. (روسيا اليوم)