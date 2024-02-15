ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "منذ غزو أوكرانيا في عام 2022، أقامت روسيا علاقات عميقة مع إيران، وبدأت موسكو في توفير الحماية الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية وتعزيز استثماراتها في الاقتصاد الإيراني. وفي المقابل، قدمت طهران دعماً كبيراً في ساحة المعركة للجيش الروسي، بما في ذلك الطائرات المسيّرة. وفي الواقع، حظي كلا التطورين بقدر كبير من الاهتمام الدولي وأثارا غضباً واسع النطاق. ولكن روسيا تعمل في الوقت نفسه على بناء مجموعة أخرى من العلاقات التي لا تقل أهمية على الرغم من أنها أكثر دقة. على مدى العامين الماضيين، كثفت موسكو علاقاتها مع "محور المقاومة"، وهي شبكة الشركاء والوكلاء الإيرانيين التي تمتد من لبنان إلى العراق. هذا المحور، الذي يضم حماس، وحزب الله، والحوثيين اليمنيين، والمجموعات العراقية والسورية، يعتقد أنه في مواجهة مع إسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة، وهو حليف طبيعي للكرملين".

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وبحسب المجلة، "لقد اكتسبت الحرب في قطاع غزة دعمًا جديدًا للمحور ودفعته إلى اتخاذ إجراءات عسكرية ضد القوات الأميركية والقوات الإسرائيلية والشحن الدولي. ومن خلال القيام بذلك، فقد أعطت روسيا فرصًا جديدة لإضعاف الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة، وقد اغتنمت موسكو هذه الفرص. بعد 7 تشرين الأول، كثفت روسيا دعمها الدبلوماسي لحماس والحوثيين، ودافعت عن أفعالهم أمام الأمم المتحدة وألقت باللوم في هجماتهم على الولايات المتحدة، كما وقدمت المساعدة الفنية واللوجستية للمحور أثناء مهاجمته للجنود الإسرائيليين. وهناك دلائل مثيرة للقلق تشير إلى أن روسيا قد تمكّن حزب الله من الدخول في مواجهة محتملة مع إسرائيل، ربما من خلال حرب إلكترونية متطورة".

وتابعت المجلة، "موسكو ليست المحرك المسيطر على المحور، وتريد روسيا الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية في الخليج الفارسي، وكذلك مع إسرائيل، وبالتالي فهي لا تستطيع أن تقدم الدعم غير المحدود للجماعات المرتبطة بإيران. لكن روسيا ستستمر في تحفيز المحور، وتشجيع مخططاته المناهضة لأميركا، والعمل على جعل هجماته أكثر فعالية، ولذلك سيتعين على واشنطن الرد بجهودها المكثفة لمواجهة هذا النفوذ، كما وسيتعين عليها أن تحاول إنهاء الحرب في غزة. ويجب عليها أيضاً أن تبذل المزيد من الجهد لتهدئة التوترات في كل أنحاء الشرق الأوسط. كما وتحتاج واشنطن إلى دفع أطراف ثالثة، وخاصة حلفائها العرب، لتقويض الشراكة بين روسيا ومحور المقاومة، وإلا فإن روسيا وإيران وأصدقاء الدولتين ربما يؤديان إلى تقليص قوة الولايات المتحدة في مختلف أنحاء المنطقة".

الضغط الفردي. وبحسب المجلة، "إن تعاون موسكو مع نشاط المحور المناهض لأميركا لن يكون بلا حدود، ولا تزال روسيا تستثمر بشكل كبير في علاقاتها مع دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي منحت الكرملين فوائد اقتصادية مهمة ولكن لديها علاقة عدائية مع أعضاء المحور. وتريد روسيا أيضًا الحفاظ على حد أدنى من الكياسة مع إسرائيل، التي تستضيف عددًا كبيرًا من السكان الناطقين بالروسية، وقد تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا في المستقبل. وقد يكون التعاون بين المحور الروسي مقيداً أيضاً بسبب حقيقة مفادها أن الطرفين لديهما أهداف مختلفة على المدى القصير، ومن المرجح أن الكرملين يريد تقييد الموارد الأميركية في الشرق الأوسط، في حين يريد المحور طرد القوات الأميركية".

ورأت المجلة أن "هذه العقبات لن تمنع العلاقة من التعمق، فالجهات الفاعلة المختلفة تستفيد من الدعم المتبادل. ففي شباط، على سبيل المثال، ادعى مسؤولو الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن الروس الذين يشغلون طائرات إيرانية مسيّرة يتلقون تدريباً على يد قادة حزب الله في سوريا. إن روسيا والمحور متحدان في العداء تجاه الولايات المتحدة، والذي يريد الطرفان تقليصه، كما وتتوافق الأهداف الطويلة المدى للجهات الفاعلة، فبمجرد أن تتراجع حدة القتال في أوكرانيا، تريد موسكو أيضًا طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط. وقد أشاد المسؤولون الروس بدفع العراق لسحب القوات الأميركية من البلاد، ويواصلون السخرية من الوجود الأميركي في سوريا، وقد حذروا من أنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة بإملاء خطط "لليوم التالي" في غزة والمنطقة ككل، مما يشير إلى أن روسيا ستحاول تشويش أي جهود دبلوماسية مقبلة قد تفوح منها رائحة النجاح الأميركي أو تسعى إلى تهميش المحور".

وتابعت المجلة، "أما بالنسبة للولايات المتحدة، لن يكون وقف هذا المخطط سهلاً. تفتقر واشنطن إلى النفوذ المباشر على كل من روسيا وجماعات المقاومة المدعومة من إيران. ولكن يمكن لواشنطن أن تبدأ بالسعي إلى وضع نهاية عاجلة للحرب الإسرائيلية في غزة. وكلما طال أمد الحرب، كلما أتيحت لروسيا مسارات مضاعفة لدعم محور متزايد القوة والاستفادة منه. والأهم من ذلك هو أن الولايات المتحدة قادرة على الانخراط في جهود دبلوماسية جادة لتسوية الصراعات المنتشرة في المنطقة. إن تركيز واشنطن الحالي على إضعاف إيران وقطع دعمها للمحور لن يؤدي تلقائيًا إلى تعطيل علاقات المحور مع روسيا. ويتطلب ذلك احتواء وإضعاف الجماعات نفسها، وللقيام بذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تعيد الانخراط بجدية مع البلدان التي تعمل فيها مجموعات المحور لتعزيز هياكل الدولة الرسمية".

وبحسب المجلة، "أخيراً، ينبغي على واشنطن تشجيع الأطراف الثالثة على استخدام نفوذها لدى موسكو لتقليل المساعدة المتبادلة بين الكرملين والمحور. وبما أن روسيا تقدر دول الخليج تقديراً عالياً كشركاء اقتصاديين، فقد تكون عرضة للضغوط من جانبها للتخفيف من أشكال مساعدتها الأكثر ضرراً للجماعات الموالية لإيران. وهذه الدول، في الوقت الحاضر، تتحد مع المحور في سخطها على الحملة الإسرائيلية في غزة، ولذلك لم تجعل ممارسة هذا الضغط أولوية، ولكن بمجرد انتهاء الحرب، سيكون من الأسهل على واشنطن الحصول على دعم الخليج. بالنسبة للمسؤولين الأميركيين، فإن الضغط بقوة من أجل تفكيك الشراكة مع المحور الروسي قد لا يبدو مهمة عاجلة، فواشنطن مشغولة بالفعل بوقف جهود روسيا لإخضاع أوكرانيا واحتواء المحور بشكل مباشر. لكن الحقيقة هي أن واشنطن لا يمكنها أن تأمل في معالجة مشكلة واحدة دون معالجة المشكلة الأخرى".

وتابعت المجلة، "كان الغزو الروسي لأوكرانيا دائما عالميا في نواياه ونطاقه، وهو ما يعكس رغبة روسيا في التراجع عن النظام الدولي القائم، ورعايتها لمحور المقاومة جزء لا يتجزأ من تلك الحملة. لا يطمح المحور إلى طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط فحسب، بل يطمح أيضًا إلى توجيه ضربة قوية لبلد يعتبره إمبراطورية إمبريالية شريرة. كما وأن موسكو لا ترحب بتصرفات المحور التخريبية لأنها ببساطة تصرف الانتباه عن أوكرانيا، والمحور ليس مؤيدا لروسيا لمجرد أن الكرملين يعرض المساعدة. وبدلا من ذلك، ينظر الكيانان إلى بعضهما البعض باعتبارهما رفاق سلاح في جهد أوسع لإضعاف هيمنة الغرب".

وختمت المجلة، "إذا كانت واشنطن جادة في تعطيل مخططات كل طرف، فيجب عليها منعهم من العمل معًا".