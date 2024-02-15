قتلى وجرحى إثر قصف على مركز تجاري في بيلغورود الروسية

أصاب قصف نسب إلى أوكرانيا مركزا تجاريا في مدينة بيلغورود الروسية الواقعة على بعد حوالى أربعين كيلومترا عن الحدود الأوكرانية على ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء.



وذكرت وسائل إعلام روسية عدة أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من دون تأكيد من السلطات حتى الآن في هذه المنطقة الحدودية مع أوكرانيا التي غالبا ما تستهدف بقصف. واكتفت وزارة الدفاع الروسية بالقول إنه تم اعتراض صواريخ أطلقها الجيش الأوكراني.

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