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في مستشفى بغزة.. عملية إسرائيلية هدفها "رفات الرهائن"

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:22
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اقتحمت قوات إسرائيلية المستشفى الرئيسي في جنوب قطاع غزة، الخميس، بعد ساعات من مقتل مريض وإصابة 6 آخرين بنيران إسرائيلية داخل المجمع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنها كانت عملية محدودة للبحث عن رفات الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
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جاءت الغارة بعد يوم من سعي الجيش لإجلاء آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وكانت المدينة الواقعة جنوب القطاع هدفا رئيسيا للهجوم الإسرائيلي ضد حماس في الأسابيع الأخيرة.

وقال الجيش إن لديه "معلومات استخباراتية موثوقة" تفيد باحتجاز حماس رهائن في المستشفى وأن رفات الرهائن ربما لا تزال بالداخل.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري، إن القوات تنفذ عملية "دقيقة ومحدودة" هناك ولن تقوم بإجلاء المسعفين أو المرضى بالقوة.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات وغيرها من المنشآت المدنية لحماية مقاتليها.
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