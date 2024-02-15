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عربي-دولي

لـ"الدفاع عن النفس".. أميركا تنفذ 4 ضربات على الحوثيين

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:34
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها شنت 4 ضربات على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن حيث كانت تستعد الحركة إلى استهداف سفن في البحر الأحمر.

ونجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)  في تنفيذ 4 ضربات دفاع عن النفس ضد 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM)، وثلاث مركبات جوية متنقلة بدون طيار (UAV)، ومتفجر واحد.
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كما تم ضرب سفينة سطحية بدون طيار (USV)  في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتي تم إعدادها للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

 وحددت القيادة المركزية الأميركية هذه الصواريخ المتنقلة والطائرات بدون طيار والمركبات البحرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

وقالت إن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، في مؤتمر صحفي، إن الضربات على الحوثيين المدعومين من إيران، والتي بدأت في كانون الثاني "دمرت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق".

وأضاف: "منذ الضربات الأولى للتحالف الدولي في 11 كانون الثاني قمنا بتدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق، بالإضافة إلى العديد من الطائرات بدون طيار، والرادارات ومناطق تخزين الأسلحة".

 وتابع أن الضربات التي وقعت في 3 شباط "دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بـ 35 هدفا من أصل 36، بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات و3 مروحيات ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ".

وذكر أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) "تواصل تقييم نتائج الضربات السابقة في العراق وسوريا في 2 شباط لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 مسلحا مرتبطًا بمجموعات موالية لإيران قتلوا أو أصيبوا في الضربات الأميركية التي استهدفت 7 منشآت، والتي شملت أكثر من 85 هدفا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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