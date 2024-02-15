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عربي-دولي

هزة أرضية ضربت البحر الأحمر.. هل تأثرت بها هذه الدولة العربية؟

Lebanon 24
15-02-2024 | 07:41
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رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية في السعودية، اليوم الخميس، هزة أرضية وسط البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الهزة بلغت 4.40 على مقياس ريختر، وعمق 32 كيلومترا، وسبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر، والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الإفريقية.
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وأكد "أبا الخيل" أن الحدود السعودية لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية، ولم يتم رصد أي آثار خلال الهزة.
 
 
 
 
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