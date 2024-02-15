تأخروا في علاجها.. وفاة إمرأة بعد انتظارها 10 ساعات في المستشفى

ذكرت قناة BFMTV الفرنسية أن سيدة من سكان مقاطعة فال دواز شمال فرنسا توفيت بعد مكوثها في قاعة الانتظار 10 ساعات دون معاينة طبية.



وبحسب القناة، وصلت المريضة إلى مستشفى سيمون ويل في أوبون وتشكو من آلام في البطن، مع علامات تورم شديد في ساقيها، وجلست في غرفة الانتظار لأجل المعاينة الطبية لأكثر من عشر ساعات، وخلال تلك الفترة تم إعطاؤها مسكنا بسيطا للألم.

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وأضافت القناة أن المريضة جلست طوال الليل في غرفة الانتظار، وساءت حالتها بشكل ملحوظ. وبعد ذلك، تم إدخالها إلى قسم العلاج، لكنها توفيت بعد نصف ساعة.



وتقدمت ابنة المرأة الفرنسية المتوفاة بشكوى، قائلة إن العاملين في المستشفى عللوا تقاعسهم بالقول إنه على الرغم من الأعراض، فإن المريضة "لم تظهر عليها أي علامات تدل على الخطورة". (روسيا اليوم)