أكدت وزارة الخارجية الروسية تعليقا على قصف القوات الأوكرانية لمدينة بيلغورود أن النازيين في كييف، بعد أن فشلوا في ساحة المعركة، يصبون جام غضبهم على المواطنين الروس المدنيين.

Advertisement

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "النازيين في كييف، الذين يواجهون الفشل تلو الآخر في ساحة المعركة، يصبون جام غضبهم بوحشية على المواطنين الروس المدنيين".وشددت الوزارة على أن "الهجوم الإرهابي الحالي الذي نفذه المخربون الأوكرانيون أتباع بانديرا، سلط الضوء مرة أخرى على الدور الإجرامي لـ "الغرب الجماعي" بقيادة الولايات المتحدة، التي تواصل إمداد النظام الفاشي بالأسلحة الفتاكة ليستخدمها ضد المدنيين الأبرياء".وأعلن مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، اليوم الخميس، أن ستة أشخاص قُتلوا في مدينة بيلغورود نتيجة قصف القوات الأوكرانية، وأُصيب 17 آخرون بينهم أربعة أطفال.وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن خمسة أشخاص قتلوا، بينهم طفل، وأصيب 18 آخرون، كما حدث تدمير في 7 منازل خاصة و5 مبان سكنية في الهجوم الصاروخي الأوكراني الذي استهدف مدينة بيلغورود. (روسيا اليوم)