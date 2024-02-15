حل لغز جريمة مروّعة جدّاً... طالب عمره 16 عاماً قُتِلَ وهذا ما كشفه والده من معلومات

جريمة بشعة شهدتها مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية المصرية، فقد عُثِرَ على جثة طالب بالصف الأول الثانوي، كان قد اختفى الثلاثاء الماضي، مقسومة إلى نصفين.



وتبيّن أن الجثة لشاب يدعى إيهاب.أ.ع يبلغ من العمر 16 عامًا.

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وقال والده، إن والدته قامت بالاتصال به أثناء توجهه إلى أحد الدروس الخصوصية، واطمأنت عليه، ثم عاودت الاتصال مرة أخرى فقام أحد الأشخاص المجهولين بالرد وطلب مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدا احتجازه.



عدة ساعات مرت في البحث عن الطالب وأبلغ والده الشرطة، مشيرا إلى أنه يمتلك معرض أدوات منزلية وربما الطمع ما دفع أحدهم لاختطاف ابنه وطلب فدية، لكن أثناء البحث كانت الفاجعة بالعثور على جثة الطالب إيهاب.



وشكلت مباحث الدقهلية بمعاونة الأمن العام فريق بحث، للتوصل لهوية الجناة والدافع وراء ارتكابهم الجريمة، حيث يتم البحث عن الموقع الجغرافي الأخير لهاتف الطالب المجني عليه أثناء طلب فدية من أسرته. (العربية)