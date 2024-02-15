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عربي-دولي

الفضاء.. ساحة المعركة الأميركية الروسية الجديدة

Lebanon 24
15-02-2024 | 11:05
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قال مسؤولون أمريكيون، "إن روسيا تطور قدرات نووية خطيرة قد تشكل تهديدا للولايات المتحدة وأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين"، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت الصحيفة أن هذه المعلومات الاستخباراتية حول القدرات النووية الروسية "التي تشكل تهديدا دوليا" تم إبلاغ الكونغرس بها.
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وبينت الصحيفة، أن روسيا تعكف على تطوير سلاح نووي فضائي مضاد للأقمار الاصطناعية.

وأكد مسؤولون حاليون وسابقون، أن القدرات النووية ترتبط "بتطوير سلاح نووي مضاد"، مشيرين إلى أن هذا السلاح لم ينطلق إلى المدار بعد، بحسب تقرير نشرته شبكة "أيه بي سي نيوز".وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن الكشف عن هذه التهديدات تم بعد بيان غامض، من النائب الجمهوري رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، مايكل تورنر الذي دعا فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لرفع السرية عن التقرير.

وأثار البيان وقرار تورنر بمشاركة المعلومات مع آخرين في الكونغرس الحيرة في واشنطن بشأن "ماهية هذه المعلومات الاستخباراتية".

وذكر تورنر في بيان، "أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من أن يناقشوا بشكل علني الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد".

وأورد تورنر ونظيره الديمقراطي جيم هايمز في رسالة منفصلة إلى المشرعين أن اللجنة "حددت مسألة عاجلة في ما يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار ينبغي أن يعرفها جميع صناع القرار في الكونغرس".

وأضافا أن لجنتهما صوتت الثلاثاء لصالح إتاحة المعلومات للمشرعين لمراجعتها حتى الجمعة.ودعا هايمز لتوخي الحذر في التصريحات العلنية، ووصف في بيان منفصل المعلومات الاستخباراتية السرية التي تم لفت انتباه أعضاء اللجنة إليها بأنها "مهمة" ولكنها ليست "سببا للذعر".

كما حث رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على توخي الحذر. وقال للصحفيين في مبنى الكابيتول: "ليست هناك حاجة إلى إنذار عام".

وأضاف: "سنعمل معا على معالجة هذا الأمر، كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها سرية".(عربي 21)
المصدر: عربي 21
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