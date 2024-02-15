مقتل 5 في غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالحرس الوطني التونسي قوله إن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة تونس، الخميس، أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل إيطاليا.

وأضاف المسؤول حسام الدين الجبابلي أن خفر السواحل انتشل جثثهم وأنقذ 44 شخصا آخرين من نفس القارب قبالة مدينة جرجيس الساحلية الجنوبية.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أكثر من 2270 شخصا عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 60 في المئة عن العام السابق.

( سكاي نيوز)