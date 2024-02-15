Advertisement

عربي-دولي

اجتماعات بإسرائيل الليلة لبحث صفقة المحتجزين

Lebanon 24
15-02-2024 | 11:42
A-
A+
Doc-P-1164692-638436194810912970.jpg
Doc-P-1164692-638436194810912970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب والحكومة الموسعة سيعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة المحتجزين.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز وصل إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدير المخابرات الإسرائيلية (موساد) ديفيد برنيع لبحث مفاوضات بشأن المحتجزين.(الجزيرة نت)
Advertisement
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:04 | 2024-02-15
15:00 | 2024-02-15
14:40 | 2024-02-15
14:25 | 2024-02-15
14:22 | 2024-02-15
14:21 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24