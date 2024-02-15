اجتماعات بإسرائيل الليلة لبحث صفقة المحتجزين

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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب والحكومة الموسعة سيعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة المحتجزين.ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز وصل إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدير المخابرات الإسرائيلية (موساد) ديفيد برنيع لبحث مفاوضات بشأن المحتجزين.(الجزيرة نت)