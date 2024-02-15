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عربي-دولي
اجتماعات بإسرائيل الليلة لبحث صفقة المحتجزين
Lebanon 24
15-02-2024
|
11:42
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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب والحكومة الموسعة سيعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة المحتجزين.
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز وصل إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدير المخابرات الإسرائيلية (موساد) ديفيد برنيع لبحث مفاوضات بشأن المحتجزين.(الجزيرة نت)
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المصدر: الجزيرة نت
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