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عربي-دولي

رئيس البرازيل: لا سبيل للسلام إلا بإنشاء دولة فلسطينية

Lebanon 24
15-02-2024 | 12:11
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دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الخميس، مجلس الأمن إلى تبني قرار لتأسيس دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل.

 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

 

وشدد الرئيس البرازيلي، على أنه "لن يكون هناك سلم دون دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".

 

وقال إن الهجمات "التي تقوم بها إسرائيل في (مدينة) رفح (جنوبي قطاع غزة) تمثل كارثة إنسانية جديدة". مؤكداً على ضرورة وقفها.

 

من جانب آخر، طالب دا سيلفا، بإلغاء حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، الذي استخدمته واشنطن لمنع صدور قرارات تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة. 

 

دا سيلفا، أعرب، أيضًا، عن سعادته بالعودة لمخاطبة الجامعة العربية بعد 20 سنة من كلمة ألقاها أمام مجلس الجامعة.

 

وقال: "كان لي الشرف أن أكون الرئيس البرازيلي الأول الذي يعتلي هذه المنصة في 2003".

 

وأشار إلى أن البرازيل البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يحظى بمكانة عضو مراقب في الجامعة العربية.

( الأناضول)

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