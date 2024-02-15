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عربي-دولي

صدور مرسوم أميري بحلّ مجلس الأمة الكويتي

Lebanon 24
15-02-2024 | 12:30
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قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنّ "أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما، بحلّ مجلس الأمة".

وأضافت الوكالة أن المرسوم الأميري استند إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
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وجاء في نص المرسوم:

"بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: -مادة أولى- يحل مجلس الأمة.
-مادة ثانية-: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية". (سكاي نيوز)
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